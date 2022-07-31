Сергей Деревянченко одержал победу над американцем Джошуа Конли.

В Нью-Йорке украинец Сергей Деревянченко одержал победу над американцем Джошуа Конли. 36-летний уроженец Крыма единогласным решением судей (98:92, 99:91, 99:91) одержал победу над 30-летним Конли.

Поединок был 10-раундовым.

Всего на профи-ринге у Деревянченко теперь 14 побед и 4 поражения. Конли имеет 17 побед, 4 поражения и 1 ничью.

В декабре 2021 года Сергей сенсационно проиграл решением судей Карлосу Адамесу. Последний раз Деревянченко побеждал в 2019 году - немца Джека Кулкая.

Сергей Деревянченко: карьера

Украинец трижды боксировал за титул чемпиона мира и во всех боях уступил - Дэниелу Джейкобсу, Геннадию Головкину и Джермалу Чарло.

Деревянченко - бронзовый призер чемпионата мира 2007 года.

Он - один из лучших боксеров за историю Всемирной серии бокса в любителях.

На профессиональном ринге дебютировал в июле 2014 года в средней весовой категории (под попечительством американского промоутера Lou DiBella).

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