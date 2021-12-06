Сергей Деревянченко проиграл третий бой подряд.

Украинский боксер Сергей Деревянченко уступил в 10-раундовому бою Карлосу Адамесу из Доминиканской Республики.

Соперники провели все 10 раундов и Деревянченко проиграл большинством судейских записок в зрелищном поединке. Двое рефери отдали победу Адамесу со счетом 97:93 и 96:94, а третий увидел ничью - 95:95.

Это был отборочный поединок по версии WBC. Теперь Адамес проведет финальный отборочный бой против первого номера рейтинга Хайме Мунгии, а затем выйдет на бой за звание чемпиона мира в случае триумфа.

36-летний Деревянченко после поражения заявил, что он не думает о завершении карьеры, а наоборот - хочет вернуться в ринг.

Это третье поражение подряд для Сергея и четвертое в карьере.

— Premier Boxing Champions (@premierboxing) December 6, 2021

Деревянченко - Адамес: итоги боя

Деревянченко провел на профи-ринге 17 боев. Он одержал 13 побед при четырех поражениях. Украинец трижды боксировал за титул чемпиона мира и во всех боях уступил - Дэниелу Джейкобсу, Геннадию Головкину и Джермалу Чарло.

27-летний Адамес выходил на ринг 22 раза. Он одержал 21 победу при одном поражении - в 2019 году доминиканец уступил Патрику Тейшейре.

За этот бой Деревянченко гарантированно получит 200 тысяч долларов. Его сопернику заплатят 50 тысяч плюс бонусы.

Автор: Артем Будрин