Сергей Деревянченко попробует прервать серию из трех поражений кряду.

Известный украинский боксер, бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко возвращается в ринг.

36-летний украинец проведет бой против американца Джошуа Конли. Поединок состоится 30 июля в Нью-Йорке, в андеркарде боя Дэнни Гарсия - Хосе Бенавидес.

Об этом говорится в пресс-релизе от Showtime Championship Boxing.

Отмечается, что бой Деревянченко - Конли будет 10-раундовым.

30-летний Конли на профессиональном ринге провел 21 бой. В активе американца 17 побед, трижды он проиграл и один раз завершил поединок вничью.

36-летний Деревянченко формально проиграл четыре боя их пяти последних. В декабре 2021 года украинец сенсационно проиграл решением судей Карлосу Адамесу. Адамес, в свою очередь, в 2018 году победил нокаутом во втором раунде Конли.

Сергей Деревянченко: карьера

Деревянченко провел на профи-ринге 17 боев. Он одержал 13 побед при четырех поражениях. Украинец трижды боксировал за титул чемпиона мира и во всех боях уступил - Дэниелу Джейкобсу, Геннадию Головкину и Джермалу Чарло.

Деревянченко - бронзовый призер чемпионата мира 2007 года.

Один из лучших боксеров за историю Всемирной серии бокса в любителях.

На профессиональном ринге дебютировал в июле 2014 года в средней весовой категории, под попечительством американского промоутера, Lou DiBella.

Вас также могут заинтересовать новости: