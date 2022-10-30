Джейк Пол одержал победу над Андерсоном Силвой единогласным решением судей.

В ночь на 30 октября на арене Desert Diamond Arena в Глендейле (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Most Valuable Promotions.

В главном поединке вечера известный YouTube-блогер Джейк Пол встретился с легендарным бойцом ММА бразильцем Андерсоном Силвой.

Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей: 77-74, 78-73 и 78-73.

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Добавим, что в конце поединка Силва, полагая, что проигрывает по очкам, пошел в размен, пропустил мощный удар с правой и упал в нокдаун. После отсчета рефери Силва продолжил атаковать Пола, но нанести серьезный урон сопернику не сумел.

Для Джейка Пола эта победа стала уже шестой в шести боях в профессиональном боксе. В активе звезды YouTube четыре победы нокаутом.

Напомним, Джейк Пол дебютировал в профессиональном боксе в январе 2020 года. Он победил Али Эсона Гиба.

В своем предыдущем бою Пол нокаутировал бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли.

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