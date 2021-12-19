Джейк Пол во второй раз победил Тайрона Вудли.

Блогер, звезда YouTube Джейк Пол провел свой пятый бой на профессиональном боксерском ринге. В США Пол во второй раз вышел в ринг против экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли.

Восьмираундовый бой завершился досрочной победой Пола.

Поединок проходил в довольно равной борьбе, но в шестом раунде Пол брутально "вырубил" Вудли, который рухнул на канвас лицом вниз.

Отметим, что впервые Пол и Вудли встретились в ринге в конце августа. Тогда блогер победил раздельным решением судей, а условием боя для проигравшего было сделать тату с надписью о том, что он любит своего соперника. Вудли сделал соответствующую татуировку на среднем пальце руки.

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Джейк Пол: карьера на профи-ринге

Джейк Пол дебютировал в профи в январе 2020 года. Он победил другого "ютубера" Али Эсона Гиба.

Затем Пол выиграл у бывшего баскетболиста Нейта Робинсона, а также экс-чемпиона ММА Бена Аскрона.

Таким образом, на счету Пола 5 побед в пяти боях.

В мае 2021 года Пол устроил потасовку с легендарным Флойдом Мейвезером перед тем, как экс-чемпион мира вышел в ринг против его брата Логана.

Автор: Антон Дударь