Сергей Деревянченко подерется с доминиканцем Карлосом Адамесом.

Известный украинский боксер, бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко возвращается в ринг.

Опытный украинец проведет бой в Лос-Анджелесе в андеркарде поединка Джервонта Дэвис - Исаак Круз. Противником 36-летнего боксера станет представитель Доминиканской республики Карлос Адамес (20-1, 16 КО).

Читайте такжеВиталий Кличко назвал имена двух сильнейших супертяжеловесов планеты на данный момент

Отмечается, что Деревянченко изначально должен был драться с мексиканцем Хайме Мунгуйей, однако тот отказался от поединка.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Александр Красюк, который является промоутером Александра Усика, заявил, что Денис Беринчик станет следующим украинским чемпионом мира по боксу.

Сергей Деревянченко: карьера

Сергей Деревянченко трижды боксировал за пояс чемпиона мира. В последнем поединке Сергей в сентябре прошлого года дрался с Джермаллом Чарло (31-0, 22 КО) и уступил решением судей.

Бронзовый призер чемпионата мира 2007 года.

Один из лучших боксеров за историю Всемирной серии бокса в любителях.

На профессиональном ринге дебютировал в июле 2014 года в средней весовой категории, под попечительством американского промоутера, Lou DiBella.

Автор: Владимир Медяник