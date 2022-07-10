Дерек Чисора победил Кубрата Пулева и выиграл вакантный пояс WBA International.

В ночь на 10 июля в Лондоне на "O2 Arena" состоялся бой-реванш между британцем Дереком Чисорой (33-12, 23 KO) и представителем Болгарии Кубратом Пулевым (29-3, 14 KO).

Поединок Чисоры и Пулева стал главным событием вечера бокса, организованного промоутерской компанией Matchroom Boxing. Накануне на взвешивание перед боем британский боксер пришел в маске Бориса Джонсона.

Чисора агрессивно начал бой, а Пулев пытался сковать действия соперника клинчами. В дальнейшем британец несколько устал, что позволило Пулеву наносить больше ударов.

В дальнейшем бой проходил с преимуществом то одного, то другого боксера.

Судьбу победителя решали судьи, и снова их мнение не было однозначным. Но на этот раз раздельным решением выиграл Чисора: 112:116, 116:112, 116:112.

Таким образом, Чисора прервал серию из трех поражений подряд и выиграл вакантный пояс WBA International. Титул полноценного чемпиона WBA принадлежит Александру Усику.

Напомним, первое противостояние Чисоры и Пулева состоялось в 2016 году, и тогда болгарин одержал победу раздельным решением судей.

Чисора - Пулев: итоги боя