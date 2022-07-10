В ночь на 10 июля в Лондоне на "O2 Arena" состоялся бой-реванш между британцем Дереком Чисорой (33-12, 23 KO) и представителем Болгарии Кубратом Пулевым (29-3, 14 KO).
Поединок Чисоры и Пулева стал главным событием вечера бокса, организованного промоутерской компанией Matchroom Boxing. Накануне на взвешивание перед боем британский боксер пришел в маске Бориса Джонсона.
Чисора агрессивно начал бой, а Пулев пытался сковать действия соперника клинчами. В дальнейшем британец несколько устал, что позволило Пулеву наносить больше ударов.
All action from #ChisoraPulev2 🍿#DAZNRingsidepic.twitter.com/YDjijVwuBm— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 9, 2022
В дальнейшем бой проходил с преимуществом то одного, то другого боксера.
This fight is heating up 💥#ChisoraPulev2pic.twitter.com/OXUxeDAC3x— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 9, 2022
Судьбу победителя решали судьи, и снова их мнение не было однозначным. Но на этот раз раздельным решением выиграл Чисора: 112:116, 116:112, 116:112.
Таким образом, Чисора прервал серию из трех поражений подряд и выиграл вакантный пояс WBA International. Титул полноценного чемпиона WBA принадлежит Александру Усику.
Напомним, первое противостояние Чисоры и Пулева состоялось в 2016 году, и тогда болгарин одержал победу раздельным решением судей.
Чисора - Пулев: итоги боя
- Победа над Пулевым стала 33-й в карьере Чисоры (23 - нокаутом), при 12 поражениях.
- За свою карьеру Дерек дважды пересекался на ринге с украинскими боксерами. В феврале 2012 года британец единогласным решением судей проиграл Виталию Кличко в поединке за пояс WBC, а в октябре 2020 года Чисора также единогласным судейским решением уступил Александру Усику в бою за статус обязательного претендента на титул WBO.
- На счету Пулева 29 побед (14 - нокаутом) и 3 поражения. Болгарин также пересекался с представителями Украины. На старте карьеры Кубрат победил Ярослава Заворотного и Максима Педюру, а в ноябре 2014 нокаутом проиграл Владимиру Кличко в бою за титулы IBF, IBO, WBO, WBA Super и The Ring.