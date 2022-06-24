Энтони Джошуа уверен, что у него получится вернуть свои пояса.

Претендент на чемпионские титулы по версиям WBO, WBA, IBF и WBA Super Энтони Джошуа выразил уверенность в том, что одолеет в реванше украинца Александра Усика.

Британский супертяжеловес заявил, что существенно изменил свой подход к тренировочному процессу, а также добавил, что его очень сильно мотивируют слова критиков о том, что он недостаточно хорошо для того, чтобы стать королем супертяжелого дивизиона.

"Я чувствую, что когда выйду и побью Усика, снова получу признание, которого заслуживаю. Мной буду восхищаться за то, что я настоящая легенда бокса.

Это мой 12-й титульный бой подряд. Я определенно чувствую, как меняется мой подход к тренировкам, потому что я определил, в каких аспектах я был недостаточно хорош. И послушайте – третий шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе… Я не собираюсь идти туда, думая, что это будет легко. Я устраню слабые места, а затем вы убедитесь, что я все сделал правильно и снова стал чемпионом мира", – приводит слова Джошуа ESPN.

Бой-реванш между непобедимым украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. На кону в этом поединке будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Накануне бойцы провели первую дуэль взглядов перед реваншем, "победителем" которой стал Усик.

Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

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