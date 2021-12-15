Тайсон Фьюри был среди претендентов на победу, но у Оскара Вальдеса удар оказался красивее.

Всемирный боксерский совет (WBC) назвал лучшим нокаутом 2021 года удар 30-летнего мексиканца Оскара Вальдеса, который уничтожил своего соотечественника Мигеля Берчельта.

Это был поединок за чемпионский пояс WBC в первом легком весе - бой состоялся в феврале этого года.

В десятом раунде того противостояния в Лас-Вегасе Берчельт стал жертвой контратаки Оскара и в обмороке упал на канвас. Мигеля сразу повезли в больницу приводить в чувство и делать тщательное обследование. Непоправимых последствий для здоровья не обнаружили, к большому счастью.

Среди номинантов были также Тайсон Фьюри, Сауль Альварес и другие боксеры, однако победил в голосовании именно Вальдес.

— Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021

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Автор: Артем Будрин