Усик является одним из двух сильнейших супертяжей планеты на сегодня по мнению Виталия Кличко.

"Вечный" чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, а также городской голова столицы Украины Виталий Кличко назвал имена боксеров, которых он считает сильнейшими супертяжами в мире на данный момент.

По словам бывшего боксера, на данный момент в мире нет равных украинцу Александру Усику и британцу Тайсону Фьюри. Также Кличко-старший выразил надежду, что бой Фьюри - Усик все же состоится.

"Я могу назвать двух лучших боксеров на данный момент. Вечных чемпионов нет. Никогда нет самого сильного. Ты можешь быть сильным только в короткий промежуток времени, показав себя сегодня, но навсегда ты самым сильным не станешь.

Читайте такжеУсик пришел в супермаркет в необычном наряде и остался неопознанным (видео)В этот промежуток времени есть два боксера, которые показали серьезный бокс. Это Тайсон Фьюри и Александр Усик. Сегодня они два лучших боксера. Сейчас очень много спекуляций насчет их встречи. Саша проведет защиту титула в реванше с Джошуа, и очень надеемся, что поединок Фьюри – Усик состоится", – сказал Кличко в интервью Дмитрию Гордону.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что стало известно, когда Александр Усик начнет тренировочный лагерь к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте - апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но Уайт и Валлин неизвестно, вообще проведут ли свой поединок.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Автор: Владимир Медяник