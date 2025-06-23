О России боксер в своем посте не сказал ни слова.

Боксер Василий Ломаченко, который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры, отреагировал на российский удар по городу Белгород-Днестровский Одесской области, откуда он сам родом.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook. Атаку он назвал "циничным обстрелом".

"Сегодня трагичный день для всех Аккерманцев! Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей ,которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горечь! Школа которую закончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами! Царство Небесное погибшим! Сил и здоровья поправиться раненым! Мир всем", – говорится в публикации.

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О причастности к этой атаке России Ломаченко не сказал ни слова.

Удар РФ по Белгород-Днестровскому

В понедельник, 23 июня 2025 года, российские оккупанты нанесли удар по Белогород-Днестровскому Одесской области. Оккупанты ударили баллистикой по учебному заведению – оно разрушено.

Сообщалось, что из-за каникул детей там не было, но под завалами могли оказаться люди.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки по городу погибли два человека, еще по меньшей мере 14 пострадали. В ГСЧС также уточнили, что среди пострадавших были двое подростков, которые проходили мимо в момент удара.

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