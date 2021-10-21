Российский боксер Илья Медведев был введен в кому.

Российский боксер Илья Медведев попал в реанимацию после встречи с диким медведем в лесу в Уватском районе.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

23-летний боксер из Тюмени возвращался с рыбалки на реке Иртыш с двумя другими мужчинами, когда на них набросился медведь.

Животное сперва атаковало 48-летнего мужчину, который погиб на месте. Затем медведь атаковал Медведева и повалил его на лопатки. Несмотря на полученные рваные раны головы и конечностей, боксер сумел защититься и нанес медведю несколько смертельных ударов ножом.

Читайте такжеВ США спортсменка умерла после соревнований на поедание хот-догов

Третий рыбак не пострадал. Именно он доставил Медведева на лодке в больницу. Спортсмен попал в реанимацию. По данным "Р-Спорт", он введен в кому.

"По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает. Но вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя. И Илью ждет очень длинная реабилитация", - рассказал тренер боксера Дмитрий Косенко.

Илья Медведев - мастер спорта по боксу. В 2019 году он выигрывал золотую медаль на чемпионате Вооруженных сил России в весовой категории до 64 кг. На любительском уровне он одержал 11 побед и 10 раз проиграл.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Антон Дударь