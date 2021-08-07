Александр Хижняк не сумел завоевать золотую медаль.

Представители Федерации бокса Украины Владимир Продивус и Донатас Пискун прокомментировали поражение Александра Хижняка в финале Олимпийских игр.

В третьем раунде финального боя рефери засчитал Хижняку нокаут, остановив поединок.

Как сообщается на странице ФБУ в Facebook, президент организации Продивус обвинил в поражении украинца судью:

"Чтобы бокс был боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду необходимо отбирать профессиональных судей, а не шоуменов, для которых нет в голове ни понимания истории, ни понимания спортивной справедливости, ни здравого смысла.

Возможно, наш полтавский танк и дал осечку, но кто же после этого сдает танк на металлолом? Абсолютно непонятное решение судьи лишило нашего Александра заслуженного золота. Александр Хижняк - легенда современного любительского бокса. Легенда, которой мы гордимся!".

Также своим мнением в Facebook поделился исполнительный директор ФБУ Донатас Пискун:

"Судья единолично решил судьбу этого поединка: не поставил бразильца в угол ринга, не стал вести отсчет нокдауна, безосновательно остановил бой. Как будто судья ждал такой возможности. Самое главное, что нет возможности подавать протесты на действия рефери и судей. В течение боя рефери дал бразильцу более трех устных предупреждений, но не наказал официальным предупреждением, хотя должен был".

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"Такие ситуации в жизни случаются для того, чтобы делать нас всех сильнее. Мы все видели твой чистый бой, знаем обо всех твоих победах, знаем о твоей победе над бразильцем. Сегодня тоже была твоя чистая победа. Мы все с тобой и поддерживаем тебя", - обратился он к Хижняку.

Александр Хижняк: достижения

Хижняк становился чемпионом мира в 2017 году. На том турнире он был признан лучшим боксером чемпионата.

Также в его активе победа на чемпионате Европы-2017, бронза на ЧЕ-2015 и победа на Европейских играх-2019.

Олимпийские игры в Токио - первая Олимпиада в карьере 26-летнего украинца.

Автор: Антон Дударь