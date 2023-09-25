Чжан Чжилей уверен, что может победить Тайсона Фьюри.

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей, который накануне брутально нокаутировал Джо Джойса, заявил, что хочет провести поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Китайский боксер считает, что нокаутирует "Цыганского короля", если тот примет его вызов.

"Я не знаю, что Фьюри думает о моем выступлении. Я не хочу, чтобы он думал. Я хочу, чтобы он говорил.

Видео дня

Давай встретимся друг с другом на ринге. Если мы подеремся, то он уснет на канвасе", - заявил Чжилей в комментарии YouTube-каналу "Pro Boxing Fans".

Напомним, в ночь на 24 сентября Чжан Чжилей нокаутировал известного британца Джо Джойса в третьем раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне.

Отметим, что это был второй бой китайского и британского боксеров. Первый поединок также завершился сенсационной победой Чжилея.

Всего в послужном списке 40-летнего китайского боксера 26 побед, одна ничья и одно поражение.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, провел 34 боя на профи-ринге, в которых одержал 33 победы. Еще один поединок завершился вничью.

Свой слежующий бой "Цыганский король" проведет 28 октября против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Вас также могут заинтересовать новости: