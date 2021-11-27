Украинский боксер выступил с мотивационной речью.

Александр Усик, владеющий чемпионскими поясами по версии WBA, IBF, WBO и IBО, не сомневается, что в будущем завоюет титул WBC и станет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Уроженец Крыма во время встречи с детьми сделал соответствующее заявление, передает Luckypunchnet.

"Я это сделаю, потому что я к этому иду. Но считать себя потом великим - это, мне кажется, не моя ситуация. Абсолютного чемпиона в двух весах не было? Значит будет. Будем работать, добиваться результатов. Много есть факторов, которые заставляют людей помнить о спортсменах, о каких-то выдающихся людях в сфере литературы или еще где-то", - сказал Усик.

"Когда что-то не получается, ты ни в коем случае не должен сдаваться, а должен снова идти. Нам иногда остается шаг к тому, чтобы все получилось, а мы разворачиваемся и убегаем", - добавил Александр.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте или апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но пока неизвестно, состоится ли поединок Уайта и Валлина.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Автор: Артем Будрин