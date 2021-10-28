Украинский боксер также поделился мнением о бое Фьюри против Уайлдера.

Обладатель четырех поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказал свое мнение о бое между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

Также украинский боксер сообщил, что поединок с Тайсоном Фьюри ему был бы интересным.

"Бой с Фьюри был бы очень интересным. Я смотрел его поединок с Уайлдером, но не слишком много думал о нем. Они просто хотели убить друг друга", – приводит слова Усика Daily Mail.

Читайте такжеТренер Уайлдера оценил шансы Усика в бою против ФьюриНапомним, ранее Александр Усик поделился своим мнением о желании британского экс-чемпиона Энтони Джошуа сменить тренера перед реваншем против украинца.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте - апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но Уайт и Валлин неизвестно, вообще проведут ли свой поединок.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Автор: Владимир Медяник