Украинец оказался легче британского боксера.

В пятницу, 25 августа, состоялась официальная процедура взвешивания обладателя поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и британского боксера Даниэля Дюбуа.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию поединка.

Украинский чемпион показал вес на весах - 100,2 кг, Дюбуа оказался тяжелее - 105,8 кг.

Стоит отметить, что практически идентичный вес у украинца был и в прошлом бою против Энтони Джошуа. Тогда Усик весил 100,3 кг.

После взвешивания Усик и Дюбуа провели финальную битву взглядов в преддверии боя.

Напомним, бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском городе Вроцлав. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которыми владеет украинский боксер.

Усик - Дюбуа: профайлы боксеров

В послужном списке Александра Усика 20 побед в 20 боях на профессиональном ринге.

В своем последнем бою украинский боксер победил в реванше Энтони Джошуа. Поединок состоялся в августе прошлого года.

Даниэль Дюбуа, в свою очередь, одержал 19 побед (18 нокаутом) в 20 боях, потерпев одно поражение.

Предыдущий поединок 25-летний британец провел 3 декабря 2022 года. Дюбуа нокаутировал южноафриканского боксера Кевина Лерену.

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