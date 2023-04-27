Украинец настаивает на том, чтобы провести бой именно в этой стране.

Украинский чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик хочет провести бой с претендентом от WBA Даниэлем Дюбуа на территории Польши. Об этом заявил генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк в интервью польскому изданию PS.Onet.pl.

По его словам, предложение провести бой в Польше команде Даниэла Дюбуа уже направлено, ответ должен появиться "буквально сегодня-завтра".

"Мы откровенно сказали, что речь идет о Польше, мы рассказали им об обстоятельствах. Решения будут приниматься в соответствии с коммерческими соображениями. Если по каким-то причинам наше предложение не устроит Дюбуа, и он не захочет подписывать контракт, то можно будет перейти к процедуре промоутерских торгов", – заявил Красюк.

Видео дня

По мнению украинской стороны, бой Усика и Дюбуа должен состояться не ранее 22 июля. Именно в этот день будет драться Тайсон Фьюри, поэтому недопустимо устраивать бой в тот же день – будет конкуренция за зрителя. А более ранние даты Усику не подходят.

"Раньше нет, потому что, во-первых, нас ждет много работы, а во-вторых, мы знаем, что Дюбуа получил травму в одном из боев перед поединком Фьюри с Дереком Чисорой в декабре 2022 года, и ему нужно время, чтобы восстановиться и подготовиться как следует. Так что я бы сказал, что дата июля/августа вполне возможна", – пояснил Красюк.

Что касается места проведения, то команда Усика не будет настаивать на Варшаве – подойдет и другой польский город.

Бой Усика и Дюбуа

Ранее промоутер Усика Александр Красюк раскрыл детали организации боя с претендентом на пояс Даниэлем Дюбуа.

Сейчас между командами идут переговоры об условиях проведения поединка. Если решения не будет найдено до конца срока, начнутся промоутерские торги, победитель которых и будет организовывать бой. Крайний срок от WBA – 3 мая.

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