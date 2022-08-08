Боб Арум хочет видеть Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с Тайсоном Фьюри.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой-реванш против британского боксера Энтони Джошуа.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о предстоящем поединке непобежденного украинца и отметил, что ожидает победы Усика и во втором поединке с Джошуа.

"Усик более талантлив, чем Джошуа. Он, безусловно, быстрее. Я хотел бы, чтобы Усик участвовал в бою за бесспорное чемпионство. Может ли все пойти по-другому? Да, конечно, это возможно", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Кроме того, знаменитый промоутер заявил, что хочет видеть Александра Усика в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором ему потенциально предстоит выйти в ринг с Тайсоном Фьюри.

"Надеюсь, что Усик победит Джошуа, ведь я уже разговаривал с командой украинца. Я думаю, что Александр будет очень рад подраться с Тайсоном. Я надеюсь провести этот бой в декабре или начале следующего года", - сказал Арум.

Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

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Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

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