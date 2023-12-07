Отец Тайсона Фьюри высказался о будущем бое его сына против Александра Усика.

В феврале следующего года состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Отец британского боксера Джон Фьюри поделился мыслями по поводу боя его сына с украинским чемпионом.

"Я скажу это первым: тот, кто построит лучший тренировочный лагерь и проделает свою работу, тот и победит. Если Усик подготовится к лучшему Тайсону, будет работать вовсю и сделает все правильно, то победа будет за ним. Все зависит только от ребят, отчего они хотят на самом деле.

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Тайсон знает, что ему нужен разворот в 180 градусов. Если он не готов сделать это, то могу только пожелать удачи Усику. Ему нужно все изменить. Все делать по-другому, нарастить жесткую мускулатуру, приложить усилия, поработать над характером. Если он сделает это все, то тогда у Усика будут проблемы. В таком случае он не встретится с тем Фьюри, которого все видели в последнем бою", - приводит слова отца Фьюри The Mirror.

Напомним, бой Усик - Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. Победитель этого поединка станет первым в истории абсолютным чемпионом, который будет обладать четырьмя основными чемпионскими поясами в хевивейте.

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