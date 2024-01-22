Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор поделился своим прогнозом на бой обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика против чемпиона WBС Тайсона Фьюри.

Британский боксер считает, что выиграет это сражение "Цыганский король", однако отметил, что Усик обладает характеристиками, чтобы стать ночным кошмаром Фьюри.

"Я говорил уже давно, я думаю, хороший большой боец побьет хорошего мелкого бойца. Я считаю Фьюри слишком большим и думаю, он постарается использовать это как преимущество. Вы видели, что Усик не любит ударов по нижнему этажу, но отталкиваясь от двух крайних выступлений, Фьюри также не выглядел великолепно. Поэтому это тяжелый поединок для прогноза. Я уверен, что победит Фьюри, но считаю, что Усик обладает качествами, чтобы быть его ночным кошмаром", - сказал Тейлор в комментарии YouTube-каналу iFL TV.

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Напомним, поединок Усик - Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Победитель этого боя станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, а также первым абсолютным чемпионом мира в эпоху четырех основных поясов.

Ранее стало известно, что победитель боя Усик - Фьюри получит специальный пояс абсолютного чемпиона мира. Он будет украшен золотом и серебром, а буквами будет нанесена надпись World Heawyweight Undisputed Champion - "Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе".

Добавим, что Тайсон Фьюри и Александр Усик за всю свою профессиональную карьеру не потерпели ни одного поражения. В послужном списке британца 34 победы и одна ничья в 35 боях, в активе украинца - 21 победа в 21 бою.

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