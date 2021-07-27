Тони Беллью, которого Александр Усик нокаутировал, в восторге от нашего соотечественника.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью считает, что Энтони Джошуа может пострадать от мощи своего будущего оппонента - Александра Усика.

38-летний британец похвалил украинца в интервью для Boxing News 24/7.

"Усик бьет достаточно тяжело, чтобы отправить меня на настил. Он особенный. Лучший боец, с которым я сражался. У него идеальная техника. Этот парень заставляет людей выглядеть смешно. Его работа ног находится на другом уровне. Он фантастичен, феноменально одарен во всем, что делает".

"Никто не перебоксирует Усика, даже Фьюри. Сугубо из-за того, что его ноги настолько шустрые, что Тайсон немного растеряется. Если Джошуа позволит создать слишком большой разрыв, то Усик может выйти сухим из воды. Он большая и опасная угроза. Просто подумайте о его технических способностях и о том, на что он способен на боксерском ринге", - добавил Беллью.

Напомним, что в 2018-м году Усик нокаутировал Беллью в 8-м раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом дивизионе. С Джошуа Александр встретится 25 сентября 2021 года в Лондоне.

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И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Бэллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрин