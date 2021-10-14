Боксеры получат поровну за свой второй бой.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк сообщил, какие гонорары получат Энтони Джошуа и его клиент за повторный поединок.

Слова Красюка приводит Tribuna.com.

"Переговорный процесс уже не будет проходить. Мы обо всем договорились еще в начале. 50 на 50 получат боксеры за бой-реванш", - сказал Красюк.

Отметим, что за первый поединок гонорары распределились в пропорции 75% на 25% в пользу Джошуа.

Усик - Джошуа: что известно о реванше

Изначально в контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.

Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле следующего года.

Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.

Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.

Автор: Артем Будрин