Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, сделал важное заявление относительно реванша между его клиентом и британцем Энтони Джошуа.
Цитирует Красюка Ютуб-канал "Тайк Майсон".
"Когда происходят промоутерские торги, промоутер делает ставку с общей суммой гонораров и указывает три вероятные даты и три вероятные места проведения. Промоутер не может отойти от этих трех опций. От страны проведения зависит и процент распределения гонораров. Что касается Усик - Джошуа, то конец мая или начало июня - очень вероятная дата", - сказал Красюк.
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Таким образом, Красюк подтвердил слова своего коллеги - 90-летнего американского промоутера Боба Арума, который говорил, что реванш между Усиком и Джошуа будет в июне.
Ранее планировалось устроить реванш между украинцем и британцем в марте или апреле.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Наиболее вероятным местом проведения реванша называют традиционно Великобританию, а также страны Ближнего Востока.