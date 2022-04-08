Александр Усик и Энтони Джошуа / фото twitter.com/MatchroomBoxing
Реванш между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и Энтони Джошуа пройдет 23 июля.
Об этом написал в Twitter авторитетный американский журналист Дэн Рафаэль.
"Поединок-реванш между объединенным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и бывшим двукратным обладателем чемпионского титула в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который планировался на 25 июня, вероятно, не состоится. Теперь поединок запланирован на 23 июля, сообщает источник, который знает дату", – написал Рафаэль.
Ранее 35-летний крымчанин рассказал, что начал подготовку к поединку и пообещал после боя вернуться в Украину.
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Усик - Джошуа: что известно о реванше
- 25 сентября прошлого года Усик одержал победу в Лондоне над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом хэвивейта.
- Джошуа воспользовался правом на реванш и по словам промоутера британца повторный бой должен пройти не позднее, чем 2 июля 2022 года. Но из-за того, что трудно выбрать место для проведения боя, то он может пройти и в конце июля.
- Саудовская Аравия и Великобритания - наиболее вероятные места проведения реванша. Продолжаются переговоры по этому вопросу.