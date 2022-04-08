С конца июня поединок перенесли на 23 июля.

Реванш между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и Энтони Джошуа пройдет 23 июля.

Об этом написал в Twitter авторитетный американский журналист Дэн Рафаэль.

"Поединок-реванш между объединенным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и бывшим двукратным обладателем чемпионского титула в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который планировался на 25 июня, вероятно, не состоится. Теперь поединок запланирован на 23 июля, сообщает источник, который знает дату", – написал Рафаэль.

Ранее 35-летний крымчанин рассказал, что начал подготовку к поединку и пообещал после боя вернуться в Украину.

Усик - Джошуа: что известно о реванше