В Украине поединок Усика и Джошуа можно будет посмотреть бесплатно.

В ночь с 20 на 21 августа обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик встретится в реванше с британцем Энтони Джошуа.

Бой примет многофункциональный спортивный комплекс "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовская Аравия.

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На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые украинец сенсационно отобрал у Джошуа в сентябре прошлого года, а также титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Основной кард турнира с главным боем Усик - Джошуа

Александр Усик (19-0-0) - Энтони Джошуа (24-2-0)

Каллум Смит (28-1-0) - Матье Бодерлик (21-0-0)

Филип Хргович (14-0-0) - Чжан Чжилэй (24-0-1)

Баду Джек (26-3-3) - Ричард Ривера (21-0-0)

Реванш Усик - Джошуа – это главный бой 2022-го года. Трансляцию поединка покажут в более чем 190 странах мира.

Усик - Джошуа: трансляция

В Украине бой в прямом эфире можно будет посмотреть бесплатно, так как Усик выкупил права на телетрансляцию и передал их украинским вещателям.

Трансляция боя состоится на телеканале "2+2". Посмотреть бой на "2+2" также смогут абоненты платформы Киевстар ТВ, выбрав телеканал в списке трансляторов.

Реванш можно будет просмотреть и на региональных каналах "Суспильного".

Вечер бокса начнется в 18:00 с поединков андеркарда, а главный бой запланирован ориентировочно на 23:00 по Киеву.

Напомним, первый бой боксеров состоялся 25 сентября прошлого года в Лондоне и завершился победой Усика единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Тогда украинец отобрал у Джошуа титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA Super и WBO.

Стоит отметить, что Александр Усик уже гарантировал себе рекордный гонорар в карьере. За бой-реванш с Джошуа украинец получит 40 миллионов долларов, как и его оппонент. Также оба боксера получат проценты от продажи платных трансляций (PPV).

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И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

35-летний Усик на профессиональном ринге провел 19 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

32-летний Джошуа в профи провел 26 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 2 поражения.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

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