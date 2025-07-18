Свое заявление наставник Дюбуа объяснил, в частности, возрастом боксеров.

Тренер британского боксера Даниэля Дюбуа накануне его боя с украинцем Александром Усиком выразил уверенность в победе своего подопечного. Дон Чарльз считает, что во время реванша Дюбуа нокаутирует соперника.

Об этом пишет Boxing Scene. Свой прогноз наставник британского боксера объяснил, в частности, возрастом – Дюбуа моложе Усика на 11 лет.

"По моему мнению, Усик встречается с Даниэлем не в то время для него, а Дюбуа – в нужное время для себя. В этом возрасте – ты в своей лучшей форме, как и любой мужчина. Мы все в своей лучшей форме, когда нам 27 лет. Физически и психологически Даниэль Дюбуа находится в очень хорошем состоянии. В моей мечте [бой] завершается в пользу Даниэля Дюбуа как всегда. Он выиграет этот бой решительно, нокаутом", – заявил тренер.

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При этом Дон Чарльз заметил, что Усик – "легенда, независимо от того, что произойдет".

"Когда Даниэль победит его, то войдет в список величайших. [Усику] больше ничего не нужно доказывать", – сказал наставник британца.

Бой Усик – Дюбуа 2

Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится в ночь на 20 июля. Они встретятся на ринге на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. К бою украинец подойдет в качестве чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC.

17 июля состоялась встреча между боксерами. Они провели битву взглядов.

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