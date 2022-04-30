Глава Top Rank Боб Арум поделился мыслями о возможном бое чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри с чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO Александром Усиком.
"Я не знаю, какой бой наиболее привлекателен для Фьюри – с Усиком или с Джошуа. Я мало знаю о Джошуа, потому что никогда не встречался и не разговаривал с ним. Но Усик - мой друг.
Пожалуй, наиболее привлекательным для Фьюри будет бой с Джошуа, потому что он тоже британец. Но я не думаю, что этот поединок масштабнее, чем с Усиком.
Усик был бы лучшим боксером, с которым бы когда-нибудь дрался Фьюри. Я не знаю, как Тайсон отреагировал бы на это.
В боксе бытует мнение, что хороший большой парень побьет хорошего маленького парня. Тут нам надо еще смотреть, но Усик – выдающийся боец. Энтони Джошуа – очень хороший боксер, но вряд ли он выдающийся", – сказал Арум для FightHype.com.
Ранее Фьюри заявил, что его бой с Усиком никогда не состоится.
Ситуация в супертяжелом весе: главное
- Фьюри 24 апреля отправил в нокаут Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC.
- После этой победы Тайсон объявил о завершении карьеры, но его отец еще раньше говорил, что непобедимый боксер "не удержится, чтобы не подраться с победителем реванша Усик - Джошуа".
- Усик и Джошуа повторно выйдут в ринг в июле этого года - СМИ называют дату 23 июля.