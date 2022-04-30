Боб Арум считает Усика выдающимся боксером, а о Джошуа он так сказать не может.

Глава Top Rank Боб Арум поделился мыслями о возможном бое чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри с чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO Александром Усиком.

"Я не знаю, какой бой наиболее привлекателен для Фьюри – с Усиком или с Джошуа. Я мало знаю о Джошуа, потому что никогда не встречался и не разговаривал с ним. Но Усик - мой друг.

Пожалуй, наиболее привлекательным для Фьюри будет бой с Джошуа, потому что он тоже британец. Но я не думаю, что этот поединок масштабнее, чем с Усиком.

Усик был бы лучшим боксером, с которым бы когда-нибудь дрался Фьюри. Я не знаю, как Тайсон отреагировал бы на это.

В боксе бытует мнение, что хороший большой парень побьет хорошего маленького парня. Тут нам надо еще смотреть, но Усик – выдающийся боец. Энтони Джошуа – очень хороший боксер, но вряд ли он выдающийся", – сказал Арум для FightHype.com.

Ранее Фьюри заявил, что его бой с Усиком никогда не состоится.

Ситуация в супертяжелом весе: главное