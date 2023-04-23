Баколе при одном поражении имеет 19 побед и теперь он вызвал на бой Энтони Джошуа.

Украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий потерпел первое поражение на профессиональном ринге.

В польском Жешуве 33-летний Шевадзуцкий встречался с конголезцем Мартином Баколе (19-1, 14 КО). Уже во втором раунде украинец побывал в нокдауне, а во время третьей трехминутки судья остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

Шевадзуцкий ранее одержал 10 подряд побед, из которых 8 – нокаутом. Баколе при одном поражении имеет 19 побед и теперь он вызвал на бой Джошуа.

"Я учился у Фьюри, Усика и Джошуа. Теперь я готов сразиться с ними. Я более чем готов к тому, чтобы моя команда устроила для меня большой бой, потому что уже не могу больше ждать. Я понял, как остановить Джошуа. Он не хочет оказаться под давлением на ближней дистанции. Я буду давить на Джошуа – он сдастся", - заявил Баколе после победы.

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