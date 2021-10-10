Александр Красюк раскритиковал и британского, и американского боксеров.

Гендиректор компании K2 Promotions, которая представляет интересы Александра Усика, Александр Красюк поделился своим мнением о бое Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

Свой комментарий Красюк дал в эфире MEGOGO.

По итогам боя Красюк выразил мнение, что оба соперника по зубам чемпиону мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Александру Усику.

"Мы увидели не бокс, а какую-то вакханалию. Я с огромнейшим удовольствием наблюдал за происходящим из-за личной заинтересованности. То, что я увидел в ринге - и с одной, и с другой стороны - это суперклассные новости для Александра Усика. Не результат, а именно процесс. Что один, что второй - это для Усика сладенькие булочки с корицей", - сказал Красюк.

Промоутер отметил, что ставил на победу Уайлдера, однако американец слишком быстро устал:

"Я предполагал победу Уайлдера. Я был практически убежден в том, что Уайлдер одержит победу досрочно. По-другому он бы и не смог. И он в какой-то момент даже приблизился к этому, дважды отправив Фьюри в нокдаун. Но он был квадратным, он не мог ни двигаться, ни наносить удары. Он устал, по-моему, по пути в ринг. Наверное, это связано с набором мышечной массы и неспособностью организма справиться с этим".

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Красюк раскритиковал и Уайлдера, и Фьюри:

"Так не может выглядеть такой элитный поединок в супертяжелом весе. Как начинающие боксеры... Уайлдер вообще не был похож на боксера. От бокса у него не было ничего. Но Фьюри меня еще больше удивил. При его боксерских способностях так долго возиться, извиняюсь, с "трупом" - это было похоже на какой-то ресторанный махач. Он еще и напропускал от полуживого Уайлдера. С закрытыми глазами человек бросает три удара, и они приземляются в голову Фьюри...".

Фьюри - Уайлдер: итоги боя

Фьюри и Уайлдер встречались в ринге уже в третий раз. Первый поединок завершился вничью, а второй и третий бои выиграл Фьюри.

Третий бой завершился победой британца в одиннадцатом раунде.

Фьюри одержал 31-ю победу в 32 боях на профи-ринге при одной ничьей. Уайлдер проиграл во второй раз в 45 боях при одной ничьей.

Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC, а также пояс The Ring.

В сети появился судейский протокол на момент остановки боя.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Фьюри и Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Уже известно, что он состоится ориентировочно в феврале-марте 2022 года.

Фьюри после победы над Уайлдером в третьем бою, вероятнее всего, сперва проведет защиту титула WBC в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином, после чего подерется с победителем реванша между Джошуа и Усиком.

Автор: Антон Дударь