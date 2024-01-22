На церемонии взвешивания Артем Далакян оказался на полкилограмма легче соперника Сейиго Акуйи.

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе украинец Артем Далакян и обязательный претендент Сейиго Акуйи прошли церемонию взвешивания. Оба боксера уложились в необходимые весовые рамки (50,8 кг.). Украинец на весах показал 50,3 кг, его соперник – 50,8 кг.

Украинец прибыл в Японию на поединок на прошлой неделе. Акуйи так прокомментировал предстоящий бой: "Я искренне ценю, что чемпион приехал защищать свой титул ко мне в страну. Я хотел бы посвятить это сражение людям в Украине, а также людям в районе Ното [где произошло землетрясение и погибло примерно 200 человек]", — заявил Акуйи.

Изначально боксеры должны были сразиться в андеркарде поединка Такума Иноуэ — Джервин Анкахас 15 ноября в Токио. Однако бой был перенесен на неопределенный срок из-за травмы, полученной Иноуэ-младшим.

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36-летний Далакян завоевал титул чемпиона мира в 2018 году. Последний бой Артем провел в январе 2023 года против костариканца Давида Хименеса. Поединок продолжался все 12 раундов, судьи единогласным решением отдали победу украинцу.

36-летний Далакян провел на профессиональном ринге 22 боя, все выиграл (15 нокаутом). После завоевания титула WBA в 2018-м году, провел 6 успешных защит.

В свою очередь, 28-летний Акуйи провел 21 бой на профи-ринге, в которых одержал 18 побед, потерпел 2 поражения и один бой свел вничью.

Где смотреть Бой Далякан - Акуйи

Поединок Далакяна и Акуйи состоится во вторник, 23 января, в японском городе Осака. Бой будет показан в эфире телеканала Xsport. Начало трансляции - в 11.00 по киевскому времени.

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