Александр Гвоздик проведет второй бой после возобновления карьеры.

Бывший обладатель титула WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик узнал имя соперника, против которого проведет свой следующий бой.

Украинский боксер встретится в ринге с представителем Латвии Ричардом Болотником.

Как сообщает BoxeRingWeb, эту информацию подтвердил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

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Поединок Гвоздик - Болотник состоится 6 мая в мексиканской Гвадалахаре и пройдет в андеркарде боя между Саулем Альваресом и Джоном Райдером.

Отметим, что это будет второй бой Гвоздика после возвращения в профессиональный бокс. Украинец вернулся в ринг в феврале этого года, одержав победу единогласным решением судей над мексиканцем Хосе Обандо.

32-летний Ричард Болотник в своем последнем бою в апреле 2022 года победил единогласным решением судей хорвата Хрвое Сепа.

1 апреля в андеркарде боя Энтони Джошуа и Джермейна Франклина представитель Латвии должен был подраться с Крэйгом Ричардсом, но этот поединок был отменен из-за травмы руки у британца.

Добавим, что Александр Гвоздик провел на профи-ринге 19 боев, выиграв 18 из них. Свое единственное поражение в профессиональной карьере украинец потерпел в октябре в 2019 года, когда в объединительном бою досрочно проиграл Артуру Бетербиеву и лишился пояса по версии WBC.

Ричард Болотник за свою карьеру провел 26 поединков (19 побед, 8 из них - нокаутом, 6 поражений, 1 ничья).

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