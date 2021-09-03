Торжественная церемония состоялась в Полтаве.

Украинский боксер и серебряный призер Олимпиады в Токио Александр Хижняк женился на своей возлюбленной - землячке из Полтавы Татьяне Шестаковой.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

Читайте такжеВ Федерации бокса Украины обвинили судью в поражении Хижняка в финале Олимпийских игр"В жизни нашего ведущего украинского боксера-олимпийца Александра Хижняка произошло знаменательное событие! Чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр женился на очаровательной девушке Татьяне!"- говорится в сообщении.

Спортсмен и его избранница вместе уже несколько лет. Судя по странице Татьяны в Facebook, она тоже увлекается занятиями спортом. В 2020-м году девушка поступила в Полтавский педагогический университет имени Короленко на филологию и журналистику.

Александр Хижняк: достижения

Хижняк стал чемпионом мира в 2017 году. На том турнире он был признан лучшим боксером чемпионата.

Также в его активе победа на чемпионате Европы-2017, бронза на ЧЕ-2015 и победа на Европейских играх-2019.

Олимпийские игры в Токио - первая Олимпиада в карьере 26-летнего украинца. Там он получил серебряную медаль.

Автор: Ольга Робейко