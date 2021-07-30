Анна Лысенко в четвертьфинале уступила представительнице Турции.

Украинка Анна Лысенко остановилась на стадии четвертьфинала олимпийского турнира по боксу. Ей помешала выйти в полуфинал турецкая боксерша Бусеназ Сюрменели.

Соперницы, выступающие в весовой категории до 69 кг, в пяти раундах боролись за путевку в 1/2 финала. Единогласным решением судей победу одержала Сюрменели.

Заметим, что в боксе полуфиналист уже гарантирует себе по меньшей мере бронзовую медаль, поскольку в этой дисциплине не проводят поединки за третье место. Таким образом, наша соотечественница остановилась в шаге от медали Олимпиады-2020.

Украина на боксерском турнире Олимпиады-2020

Лысенко на стадии 1/8 финала уверенно победила представительницу Марокко.

Николай Буценко и Ярослав Харцыз проиграли на стадии 1/16 финала и покинули соревнования в первом круге.

Цотне Рогава в 1/8 финала уступил британскому боксеру и тоже выбыл из соревнований.

Александр Хижняк в 1/8 финала одолел японца, а теперь готовится 1 августа провести бой с представителем Доминиканской республики за право попасть в полуфинал.

Автор: Артем Будрин