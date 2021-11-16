Василий Ломаченко оставил позади даже лидера pound-for-pound Сауля Альвареса.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге боксеров с лучшим процентом точных силовых ударов.

По данным статистики, которую ведет известная система оценки ударов Compubox, Ломаченко имеет показатель 47.7% точных ударов. Это лучший показатель в мире на сегодня.

Читайте такжеУкраинский экс-чемпион мира заявил, что готов к бою с лучшим боксером современностиВторым в списке стал чемпион мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд (47,5%). Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе и лидер pound-for-pound Сауль Альварес, который доносит 47% силовых ударов, занял всего третье место.

Напомним, бывший чемпион мира Василий Ломаченко сейчас находится в США, где готовится к бою с Ричардом Комми.

Василий Ломаченко: профайл боксера

Василий Ломаченко провел на профи-ринге 17 боев. Он одержал 15 побед (11 нокаутом) при двух поражениях.

Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Но в прошлом году он потерял все свои чемпионские пояса в легком весе, уступив Теофимо Лопесу решением судей.

После этого украинец в июне 2021 года провел бой против Масайоши Накатани и нокаутировал японца.

Автор: Владимир Медяник