Джо Джойс оценил шансы Нганну в поединке против Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри проведет поединок против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Своим прогнозом на этот бой поделился известный английский боксер и призер Олимпиады-2016 Джо Джойс.

"Первым боевым стилем Нганну был бокс, он пришел из этого вида спорта. У UFC есть много всего, с чем приходится иметь дело. Есть удары ногами и борьба, необходимо быть более разносторонним. Если просто сосредоточится на боксе, то у него будет огромная сила, поэтому он должен совершенствоваться и преуспевать.

Видео дня

Фьюри невероятный. Он может менять стойки, он мастер во всем, что касается бокса. У него более длинные руки и более высокая дальность. Тайсон может отразиться от него. Речь идет о том, чтобы Нганну вышел на ударную дистанцию и работал по телу, но попасть по Фьюри будет сложно. Посмотрим, как все пройдет. Надеюсь, у нас потом будут более серьезные бои", - приводит слова Джо Джойса talkSPORT.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок пройдет по классическим правилам бокса.

Отметим, что этот бой станет дебютным для Фрэнсиса Нганну в профессиональном боксе. В то время как Тайсон Фьюри на профи-ринге провел уже 34 боя. В активе "Цыганского короля" 33 победы и одна ничья.

Вас также могут заинтересовать новости: