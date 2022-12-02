Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя с Дереком Чисорой.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) поделился мыслями о бое с Дереком Чисорой (33-12, 23 КО).

"Того, кто сразится с Дереком Чисорой, ждет хороший бой. В этом году мне нужен был бой. Я люблю драться, если бы я мог провести 12 поединков в следующем году, я бы это сделал. Я делаю то, что мне нравится, я очень серьезно отношусь к своей карьере. В бизнесе нет друзей, и это бизнес. Поэтому мы пойдем туда и выбьем друг друга к черту. Каждый раз, когда вы выходите на ринг с боксером супертяжелого веса, вы рискуете", - отметил Фьюри на пресс-конференции перед поединком.

"Цыганский король" также отметил, что он с уважением относится к Чисоре.

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"Никогда никого не недооценивайте. Потому что все может пойти не так, как мы уже видели много, много раз в прошлом, когда чемпионы недооценивают своих соперников. Со мной этого никогда не случится. Я очень упорно тренируюсь и уважаю каждого соперника. Для этого боя я тренировался девять недель. У меня не было секса шесть недель, и я выйду туда, как разгульный кролик. Дерек попытается нокаутировать меня, и я попытаюсь нокаутировать его", - сказал Фьюри.

Фьюри - Чисора: профайлы боксеров

Тайсон Фьюри в своем последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта в апреле 2022 года, защитив свой титул чемпиона мира по версии WBC.

После этого боя Фьюри сообщил о намерении завершить карьеру, но объявил о возвращении на ринг после победы Усика над Джошуа.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

Дерек Чисора в своем последнем бою в июле 2022 года одержал победу раздельным решением судей над Кубратом Пулевым и завоевал вакантный пояс WBA International.

В послужном списке 38-летнего Чисоры 33 победы (23 - нокаутом) и 12 поражений.

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