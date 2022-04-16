Бывший чемпион мира Тони Белью поделился мыслями о реванше действующего чемпиона WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александра Усика с Энтони Джошуа.
"Хорошо, Саудовская Аравия, июль. Давайте просто подождем и посмотрим, в каком состоянии находится Александр Усик. Если он будет в безопасности, а у Джошуа все будет хорошо, то мы позже подробнее поговорим об этом поединке. Но это бой, который интригует, это действительно так. Скоро мы все выясним, но если говорить сейчас об Усике, то он думает о своей стране и безопасности всех ее жителей", – сказал Белью в интервью для iFL TV.
Отметим, что в 2018 году Усик провел свой последний поединок в крузервейте. Тогда его соперником был именно Белью, которого 35-летний крымчанин отправил в нокаут в восьмом раунде.
Белью в своей карьере дважды побеждал Дэвида Хэя.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- 25 сентября прошлого года Усик одержал победу в Лондоне над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом хэвивейта.
- Джошуа воспользовался правом на реванш и по словам промоутера британца повторный бой должен пройти не позднее, чем 2 июля 2022 года. Но из-за того, что трудно выбрать место для проведения боя, то он может пройти и в конце июля. Известный журналист назвал дату - 23 июля.
- Саудовская Аравия - очень вероятное место проведения реванша. Продолжаются переговоры по этому вопросу.