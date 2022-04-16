Бывший чемпион мира Тони Белью поделился мыслями о реванше действующего чемпиона WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александра Усика с Энтони Джошуа.

"Хорошо, Саудовская Аравия, июль. Давайте просто подождем и посмотрим, в каком состоянии находится Александр Усик. Если он будет в безопасности, а у Джошуа все будет хорошо, то мы позже подробнее поговорим об этом поединке. Но это бой, который интригует, это действительно так. Скоро мы все выясним, но если говорить сейчас об Усике, то он думает о своей стране и безопасности всех ее жителей", – сказал Белью в интервью для iFL TV.