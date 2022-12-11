Теофимо Лопес стал претендентом на пояс WBC в первом полусреднем весе.

В ночь с 10 на 11 декабря в Нью-Йорке на Madison Square Garden прошел бой за титул интернационального чемпиона WBO в первом полусреднем весе, между американцем Теофимо Лопесом и представителем Испании Сандором Мартином. Также поединок имел статус боя-элиминатора WBC.

Лопес в бою с Мартином имел преимущество, но поединок оказался сложным для него.

Во 2-м раунде титулованный американец побывал в нокдауне, однако поднялся и перехватил инициативу.

Видео дня

Поединок продлился все 10 раундов. По итогам боя двое из трех судей отдали победу Тео Лопесу - 96-93 и 97-92, третий - Мартину с 95-94.

Видео лучших моментов боя Лопес - Мартин

Добавим, что это был второй бой Теофимо Лопеса в первом полусреднем весе. Дебютировал в этом дивизионе американец в августе, когда досрочно выиграл у Педро Кампы.

Теперь Лопес стал претендентом на пояс WBC в первом полусреднем весе, которым владеет Реджис Прогрейс.

Напомним, в октябре 2020 года Теофимо Лопес выиграл у украинца Василия Ломаченко бой за три пояса легкого веса и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

В следующем поединке Лопес сенсационно проиграл австралийцу Джорджу Камбососу, потеряв титул абсолютного чемпиона.

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