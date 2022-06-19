Иван Редкач опубликовал фото с российским боксером Дмитрием Биволом.

Скандальный украинский боксер Иван Редкач опозорился из-за объятий с россиянином. Спортсмен опубликовал фото с коллегой из РФ и написал о том, что "спорт вне политики".

Пользователи сети бурно отреагировали на снимок, который Редкач опубликовал на своей странице в Twitter.

Так, спортсмен поделился фото, на котором он позирует рядом с российским боксером Дмитрием Биволом. Спортсмены запечатлены в момент дружеских объятий - рука Редкача на плече россиянина. Более того, боксер добавил к снимку подпись, которая вызывает немало вопросов.

"Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю, и следует признать, что они неразлучны, для меня спорт остаётся вне политики, так как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, ни один политик так не трудится....", - написал Редкач.

Украинцы возмутились поступком боксера. Они посоветовали ему отправиться для рассуждений о "спорте вне политики" в Бучу на Киевщине, где рашисты убивали и насиловали детей и взрослых.

"Осёл какой-то, более ста дней полномасштабной войны против РФ, рассказывает что спорт вне политики... А налоги, которые они платят в казну, за которые делают снаряды уничтожающие людей, тоже вне политики?", - написал один из возмущенных пользователей сети.

Ранее УНИАН уже сообщал, что появилось видео со странным поведением Путина, диктатор грустил и грыз ногти.

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