Андрей Великовский добыл 21-ю победу на профессиональном ринге.

В рамках вечера бокса, который прошел накануне в Германии, состоялся поединок украинского боксера Андрея Великовского против представителя Румынии Каталина Параскивяну. Бой завершился эффектной победой украинца.

Этот бой не был титульным и должен был длиться десять раундов, однако его кульминация наступила в шестом, когда Великовский благодаря серии мощных ударов отправил Параскивяну за пределы ринга.

Но Каталин попробовал вернуться и продолжить поединок. На это 27-летний уроженец Мариуполя ответил мощной серией ударов, и рефери пришлось остановить бой. Победа Андрея Великовского техническим нокаутом.

Видео нокаута:

За свою карьеру Андрей Великовский провел 25 поединков - 21 победа (13 нокаутом), 2 ничьи и 2 поражения. Он владеет Интерконтинентальным поясом IBO.

Ранее УНИАН сообщал, что непобедимый чемпион мира Муроджон Ахмадалиев благодаря брутальному нокауту на последних секундах эффектно защитил свой титул.

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