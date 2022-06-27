Муроджон Ахмадалиев успешно защитил свои пояса в поединке против Ронни Риоса.

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом полулегком весе Муроджон Ахмадалиев победил техническим нокаутом обязательного претендента по версии WBA Ронни Риоса. Бой завершился на последних секундах 12-го раунда.

Ахмадалиев владел преимуществом на протяжении всего поединка, нейтрализуя попытки претендента оказывать прессинг и успешно контратакуя передней правой рукой.

В двенандцатом раунде Ахмадалиев пошел в атаку и отправил соперника в нокдаун, а затем вынудил рефери остановить поединок.

Видео нокаута:

После победы Ахмадалиев сказал, что травмировал левую руку во втором раунде и берег ее до заключительного раунда, когда решил рискнуть и пойти за досрочной победой.

"Во втором раунде я повредил руку. Я попал ему в лоб и травмировал руку. Я использовал переднюю руку, и это было очень успешно, но я волновался за оставшуюся часть боя", - сказал Ахмадалиев.

Кроме того, после боя Муроджон заявил, что готов боксировать с любым соперником, которого ему предложат промоутеры, но не назвал никаких имен.

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