Чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом полулегком весе Муроджон Ахмадалиев победил техническим нокаутом обязательного претендента по версии WBA Ронни Риоса. Бой завершился на последних секундах 12-го раунда.
Ахмадалиев владел преимуществом на протяжении всего поединка, нейтрализуя попытки претендента оказывать прессинг и успешно контратакуя передней правой рукой.
В двенандцатом раунде Ахмадалиев пошел в атаку и отправил соперника в нокдаун, а затем вынудил рефери остановить поединок.
Видео нокаута:
NO MERCY from Akhmadaliev 🔥#AkhmadalievRios | #RodriguezRungvisaipic.twitter.com/lpiRXnAMz7— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 26, 2022
После победы Ахмадалиев сказал, что травмировал левую руку во втором раунде и берег ее до заключительного раунда, когда решил рискнуть и пойти за досрочной победой.
"Во втором раунде я повредил руку. Я попал ему в лоб и травмировал руку. Я использовал переднюю руку, и это было очень успешно, но я волновался за оставшуюся часть боя", - сказал Ахмадалиев.
Кроме того, после боя Муроджон заявил, что готов боксировать с любым соперником, которого ему предложат промоутеры, но не назвал никаких имен.