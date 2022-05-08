Арнольд Хегай уверенно победил мексиканца Рубена Тостадо Гарсию.

В немецком Кельне состоялся вечер бокса, на котором выступили представители Украины.

Знаменитый украиснкий боксер полулегкого веса Арнольд Хегай нокаутировал мексиканца Рубена Тостадо Гарсию.

Во втором раунде Хегай дважды отправлял соперника в нокдаун, а в третьем после очередной мощной атаки украинца рефери завершил поединок.

Arnold Khegai has Tostado hurt BAD in RD2! #Probellumpic.twitter.com/kxJ2YvW0w0 — Probellum (@probellum) May 7, 2022

Это 18-я (11 нокаутов) победа Хегая в профессиональном боксе.

В январе 2020-го Хегай потерпел поражение в поединке за звание чемпиона мира по версии IBO и статус обязательного претендента WBO против Стивена Фултона.

В другом бою этого вечера украинский боксер грузинского происхождения Цотне Рогава не оставил шансов Майклу Бассетту из Великобритании, выиграв техническим нокаутом.

Body work gets it done as Tsotne Rogava finishes Basset at the end of RD2! #Probellumpic.twitter.com/FcXJJoXqmP — Probellum (@probellum) May 7, 2022

Это был второй бой 29-летнего украинца в профессионалах. В своем первом бою Рогава разобрался с хорватом Петером Мрвалжем.

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