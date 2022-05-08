Арнольд Хегай / фото: boxingscene.com

В немецком Кельне состоялся вечер бокса, на котором выступили представители Украины. 

Знаменитый украиснкий боксер полулегкого веса Арнольд Хегай нокаутировал мексиканца Рубена Тостадо Гарсию.

Во втором раунде Хегай дважды отправлял соперника в нокдаун, а в третьем после очередной мощной атаки украинца рефери завершил поединок.

Это 18-я (11 нокаутов) победа Хегая в профессиональном боксе.

В январе 2020-го Хегай потерпел поражение в поединке за звание чемпиона мира по версии IBO и статус обязательного претендента WBO против Стивена Фултона.

В другом бою этого вечера украинский боксер грузинского происхождения Цотне Рогава не оставил шансов Майклу Бассетту из Великобритании, выиграв техническим нокаутом.

Это был второй бой 29-летнего украинца в профессионалах. В своем первом бою Рогава разобрался с хорватом Петером Мрвалжем.

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