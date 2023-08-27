Усик заявил, что намерен серьезно заняться футбольной карьерой.

В ночь на 27 августа Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа и защитил титулы WBO, WBА, IBF и IBO в супертяжелом весе.

С победой украинского чемпиона поздравили топ-клубы УПЛ "Шахтер" и "Динамо".

"С победой, чемпион!", - говорится в сообщении "горняков" в клубном Твиттере.

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"Наш земляк провел очередной блестящий боксерский поединок и нокаутировал соперника в 9-м раунде. Еще одна выдающаяся победа украинского спорта!", - говорится в сообщении "Динамо" в Фейсбуке.

Также с победой Усика поздравил и житомирский клуб "Полесье".

"Наш чемпион!", - говорится в сообщении клуба в Фейсбуке.

Напомним, ранее Александр подписал контракт с "Полесьем" и был заявлен житомирским клубом на этот сезон УПЛ.

После победы над Дюбуа украинский боксер заявил, что он намерен серьезно заняться футбольной карьерой и мечтает сыграть против киевского "Динамо".

"Это серьезно. Я серьезно собираюсь строить карьеру футбольную. Быть на сборах с командой, работать. Моя мечта - сыграть с "Динамо". По физике я вывезу. Смогу по всему полю бегать, стоять в обороне, идти в атаку. А еще, прикинь, гол забью. Бах - и гол", - сказал Усик.

Александр Усик одержал победу над Даниэлем Дюбуа нокаутом в 9-м раунде. Для украинца это 21-я победа в 21 бою на профи-ринге.

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