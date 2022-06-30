Знаменитый боксер без колебаний рассказал о преступлениях российских оккупантов.

Чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик рассказал британским журналистам о войне в Украине.

Украинский боксер отметил, что российские оккупанты ежедневно бомбят и уничтожают дома украинцев, торговые центры, больницы.

"В Украине война. Российская Федерация бомбит мою страну. И разрушает мирные дома, где живут люди. Никакую не военную инфраструктуру, а города, торговые центры, больницы", - сказал Усик в интервью iFL TV.

Добавим, что бой-реванш между непобедимым украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. На кону в этом поединке будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Накануне бойцы провели первую дуэль взглядов перед реваншем, "победителем" которой стал Усик.

Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

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