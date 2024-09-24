По словам Красюка, вероятность проведения реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа существует.

Вероятность проведения реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа существует. Об этом в комментарии Pro Boxing Fans сказал промоутер Усика Александр Красюк.

"Почему бы и нет? В первом поединке были некоторые вопросы", - сказал Красюк.

При этом, по его словам, у Усика "есть семья, у него есть много вещей, которые он должен делать".

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"Он должен думать о своем здоровье, он должен думать о своем будущем, ему надо взять перерыв и принять важное решение относительно того, что он будет делать дальше. Сейчас не время обсуждать это"

Как известно, на днях британец Даниэль Дюбуа сенсационно победил своего соотечественника Энтони Джошуа.

Противостояние Усика с Дюбуа

В августе 2023 года украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа. Нокаутировав британца, он во второй раз отстоял звание объединенного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе и сохранил все 5 своих чемпионских поясов.

Впоследствии, 21 декабря, Усик во второй раз встретился с Тайсоном Фьюри и одержал победу, отстояв свое звание.

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