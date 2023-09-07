Тони Беллью завершил карьеру после поражения от Александра Усика в 2018 году.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью сделал откровенное признание о поединке против Александра Усика.

Британский боксер рассказал, что бой против украинца мог закончиться для него трагедией, если бы рефери не вмешался и не остановил поединок.

"Меня остановили на ногах в бою с Адонисом Стивенсоном, я поднялся на счет "шесть" или "семь" в поединке с Александром Усиком. К счастью, мне очень повезло, что два рефери спасли мою жизнь: один - со Стивенсоном, а второй - с Усиком. Я поднялся после шести или семи секунд, и они могли позволить мне драться, если бы захотели, но я был не в состоянии продолжать бой. Я этого хотел, но, конечно же, мне не стоило драться дальше.

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Я искренне благодарен этим рефери, потому что они спасли мне жизнь.

Самый большой урон наносит удар, к которому ты не готов", - приводит слова Беллью Fightnews.info.

Напомним, бой Усик - Беллью состоялся в ноябре 2018 года. Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде.

Отметим, что после этого боя Тони Беллью завершил свою карьеру. В послужном списке британца 30 побед, одна ничья и три поражения в 34 боях на профи-ринге.

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