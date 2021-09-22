Александр Усик заявил, что перед боем пребывает в замечательном настроении.

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал предстоящую встречу в ринге с чемпионом мира Энтони Джошуа. Этот бой состоится 25 сентября.

В интервью Sky Sports Boxing Усик подчеркнул, что у него был очень хороший, хоть и тяжелый, тренировочный лагерь.

Украинец отметил, что его не пугает, если Джошуа выберет тактику, нацеленную на нокаутирующий удар:

"Пусть Джошуа делает все, что он желает. А я буду делать то, что я буду делать".

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Усик также заявил, что разница в габаритах не будет для него проблемой:

"Так всю жизнь было: кто-то был меньше, кто-то больше. Люди, которые об этом говорят, не до конца понимают, что происходит. Меня это не беспокоит".

А вот о слабостях Джошуа Усик говорить не стал: "Он же будет смотреть и знает, о чем я могу говорить".

У украинского боксера спросили о его "веселом настроении" перед боем. Он ответил:

"Никаких шуток нет, это мой каждодневный образ. Просто в субботу я уже буду больше настраиваться на поединок. А так зачем мне грустить, если у меня все замечательно в жизни?".

"Я доволен тем, что буду боксировать с Энтони", - подытожил украинец.

Усик - Джошуа: перед боем

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И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Антон Дударь