Александр Красюк дал свою оценку поступку Василия Ломаченко.

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о скандале с участием Василия Ломаченко.

Цитирует промоутера "Обозреватель".

"Репутационный удар по Васе в Украине? У него здесь всегда были "за" и "против". Думаю, что это не сильно поменяет отношение к нему. Те, кто любят боксера, будут продолжать его любить, а те, кто его ненавидят, ищут причину", - сказал Красюк.

"Знаете, существует два типа сознания - сознание пчелы и сознание мухи. Пчела всегда летит на цветочек и питается пыльцой, а муха питается… чем-то другим. Но они все существуют в одной и той же реальности. Осуждать Ломаченко? За что осуждать? Ну вышел он с флагом родного города. Не знаю, есть ли смысл осуждать человека в такой ситуации. Я к этому очень нейтрально отношусь", - добавил Красюк.

Напомним, что Ломаченко угодил в новый скандал, пытаясь ответить своим хейтерам.

Читайте также"Он не любит Украину": известного теннисиста возмутил поступок Ломаченко

Василий Ломаченко: скандал из-за отсутствия украинского флага

После победы над Ричардом Комми Ломаченко взял в ринг флаг своего родного города Белгород-Днестровского. Многие украинцы возмутились тем, что боксер не стал праздновать победу с флагом Украины.

В частности, в адрес Ломаченко критически высказался Владимир Кличко.

Мэр Белгород-Днестровского объяснил, почему Ломаченко был в ринге без флага Украины.

Автор: Артем Будрин