Усик и Фьюри могут провести бой уже в следующем году.

Промоутер британского боксера Тайсона Фьюри Боб Арум высказал свое мнение о том, кого считает лучшими супертяжеловесами мира на сегодняшний день.

Функционер лестно отозвался об Александре Усике, назвав украинца единственным супертяжем, который может дать достойный бой Тайсону Фьюри. Арум считает, что схватка Фьюри и Усика может состояться уже в следующем году.

Читайте такжеЭкс-соперник Усика дал совет Джошуа, как победить украинца в реванше"Вы можете спросить любого в мире: "Кто лучший чемпион супертяжелого веса? Кто лучший?". Большинство назовет Фьюри, но не хочу сказать плохое о своем друге Усике. Он единственный в дивизионе, кто может конкурировать с Тайсоном. Надеюсь, что этот бой состоится в 2022 году", - сказал Боб Арум в комментарии Sky Sports.

Кроме того, Боб Арум поделился своим мнением о перспективах британского боксера Энтони Джошуа в реванше с Усиком.

"При всем уважении к Джошуа, я не думаю, что у Энтони много шансов в реванше с Усиком", - резюмировал промоутер.

Напомним, ранее жена чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри заявила, что ее мужу через 2-3 года нужно будет завершать карьеру.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте - апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но Уайт и Валлин неизвестно, вообще проведут ли свой поединок.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Автор: Владимир Медяник